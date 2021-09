GF Vip, ex concorrente dice addio all’Italia: il motivo della sua scelta di cui si sta parlando in queste ultime ore.

Myriam Catania e Quentin Kammermann di nuovo insieme? Stando a quanto svelato in queste ultime ore da Riccardo Signoretti, sì. I due sono stati visti a Sabaudia e le foto parlano chiaro: c’è stata troppa nelle acque salate del mare laziale. Solo poche settimane fa la coppia aveva annunciato la rottura ma, a quanto pare con il trascorrere del tempo Myriam sia riuscita a ritrovare la serenità con Quentin. La crisi sembra essere ormai alle spalle.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Myriam ha spiegato cos’è accaduto in queste ultime settimane. “A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”.

GF Vip, ritorno di fiamma per l’attrice: la crisi è solo un ricordo

Myriam ha svelato che il lavoro non permette a Quentin di restare a Roma e per tale motivo i due hanno deciso di “trasformare l’ostacolo in un’opportunità”. Scendendo nel dettaglio, Myriam Catania ha annunciato che lascerà l’Italia per seguire Quentin in Francia, a Marsiglia.

A fine luglio la coppia aveva annunciato la fine della storia d’amore. Quentin aveva scelto di condividere un post su Instagram per rendere chiara la situazione dopo mesi di rumors. La stessa Myriam aveva fatto sapere che la sua dolce metà era tornata in Francia, facendo notare che erano appunto nati diversi problemi. Adesso però tutto è cambiato e Quentin e Miryam hanno ritrovato la pace e l’amore che sembrava essere ormai perduto per sempre.