Diletta Leotta, che frecciata a Can Yaman: “Ho fatto tante follie”

Diletta Leotta è stata ospite di diversi programmi in questo inizio di settembre: ha risposto anche ad alcune domande che riguardavano la sfera sentimentale, lanciando quella che sembra una vera e propria frecciata al suo ex, Can Yaman.

Dopo il rinnovo del suo contratto con Dazn, Diletta Leotta è tornata a dedicarsi a quello che le piace di più, cioè la cronaca sportiva. Ad inizio settembre è stata anche ospite della puntata di Guess my age e Venus Club dove si è mostrata molto disponibile a rispondere alle domande di Lorella Boccia.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta-Can Yaman, indiscrezione pazzesca: cambia di nuovo tutto

NON PERDERTI >>> Diletta Leotta, il party diventa un caso: “Solo cattivo gusto”

Diletta sembrerebbe aver ormai rotto definitivamente con Can Yaman, e qualcuno avanza anche l’ipotesi che sia stata tutta una montatura solo per aumentare l’attenzione mediatica su di loro. La presentatrice di Dazn, però, sembrerebbe smentire, ed ha fatto alcune dichiarazioni che andrebbero a punzecchiare proprio il suo ex, l’attore turco.

Diletta Leotta e Can Yaman si incontreranno a Venezia?

La presentatrice ha raccontato: “Follie d’amore? Ne ho fatte tante”. Ha poi spiegato che in amore, anche riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo per stare insieme è una vera e propria folllia. Ha poi aggiunto: “Adesso ogni giorno è una follia”. Diletta Leotta ha forse lanciato una frecciata a Can Yaman, che sembra essere sempre più lontano?

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta-Can Yaman, nuovo colpo di scena: è successo in queste ore

Mentre infatti Diletta Leotta è tornata a lavorare a pieno regime, Can Yaman sta progettando il suo futuro a medio-lungo termine. Ha anche passato una notte in Serbia, dove è andato per sponsorizzare un negozio di un amico. Sembrerebbe esser stato però molto disinvolto e disponibile con alcune ragazze, il che fa pensare alla fine della storia.