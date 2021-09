Caterina Balivo, nuovo ruolo in Rai: l’indiscrezione è pazzesca!

Non si stoppa il legame tra Caterina Balivo e la Rai. Il servizio pubblico ha in mente un nuovo ruolo per la conduttrice napoletana: le ultime.

Anche per il palinsesto televisivo 2021-22, Caterina Balivo sarà uno dei volti di spicco della Rai. Il servizio pubblico in queste settimane si sta concentrando sull’organizzazione della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. Proprio nel dance-show della Rai, la Balivo potrebbe avere un nuovo ruolo. Infatti la conduttrice napoletana a breve potrebbe collaborare con Milly Carlucci.

A rivelare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il settimanale Vero. Infatti stando al giornale di Cronaca rosa, che si occupa anche delle vicende dei personaggi più amati dal pubblico televisivo italiano e del mondo dello spettacolo, Caterina entrerà a far parte del dance show. Per la napoletana però non ci sarà un ruolo da ballerina. Andiamo quindi a vedere quale potrebbe essere la nuova avventura della Balivo.

Caterina Balivo pronta a partecipare a ‘Ballando con le Stelle’: il suo ruolo

Caterina Balivo è pronta a far parte del cast di ‘Ballando con le Stelle‘, ma in molti si sono interrogati su quale sarà il nuovo ruolo della conduttrice napoletana. Stando sempre al settimanale Vero, ‘Cate’ ricoprirà un ruolo del tutto nuovo che al momento però rimane top secret. A confermare l’indiscrezione ci avrebbe pensato anche il profilo social di ‘Cinguettarai’, che ha ripreso l’indiscrezione lanciata dal magazine.

Inoltre nel tweet pubblicato si apprende anche che la Balivo è stata confermata nella giuria di un altro show molto popolare in Rai, ossia, ‘Il Cantante Mascherato‘. Infatti la conduttrice non esibirà le doti canore, ma giudicherà i concorrenti in gara. Adesso la palla passa a Milly Carlucci, che a breve dovrà rivelare al pubblico italiano come collaborerà con la conduttrice napoletana.