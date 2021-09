Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di fulmine per Ida Platano: i dettagli

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che ci saranno numerosi colpi di scena nelle prime puntate. Ida Platano sembrerà avere un colpo di fulmine ed aver finalmente trovato l’uomo giusto per lei, mentre Tina e Gemma…

Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, Ida Platano sembrerebbe essersi innamorata subito in questo avvio di stagione. Ci sarebbe stato fin da subito l’intesa con uno dei corteggiatori del suo Trono Over, e sembrerebbe che ci sia stato già il primo bacio durante una serata che, però, non si è conclusa nel migliore dei modi.

Il corteggiatore di Ida Platano, Marcello, avrebbe invitato la tronista a trascorrere una serata insieme nella sua camera d’albergo. Lei avrebbe accettato ed i due avrebbero trascorso dei bei momenti insieme: ad un certo punto, però, lui si sarebbe addormentato, lasciando Ida in forte disappunto.

Nuovo scontro fra Tina Cipollari e Gemma Galgani nelle anticipazioni di Uomini e Donne

Mentre il corteggiatore di Ida Platano promette che farà di tutto per dimostrare quanto ci tiene a lei e spiega che si è addormentato perchè stanco, le anticipazioni di Uomini e Donne promettono molti colpi di scena. Ci sarà infatti una corteggiatrice contesa fra due tronisti, Joele Milan e Matteo Fioravanti: uno dei due si tirerà indietro.

Gemma Galgani continuerà a non avere nessun corteggiatore, e Tina Cipollari non mancherà di continuare a punzecchiarla per questo motivo. Altro argomento di scontro fra le due rivali saranno i ritocchi estetici, fra cui quello al seno, che Gemma ha ammesso di aver fatto per insicurezza.