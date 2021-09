Anticipazioni Brave and Beautiful, gesto folle: rapito e torturato!

Brave and Beautiful non si ferma e le anticipazioni tengono col fiato sospeso: tante situazioni in ballo ed un gesto folle inaspettato

Le anticipazioni dell’amatissima soap opera turca promettono una grande trama a partire da lunedì 6 settembre fino alla puntata di venerdì 10. Cesur è in attesa dell’esame autoptico sul cadavere del compianto padre, quando riceve i risultati scopre che qualcuno ha sparato ad Hasan, perciò cade l’ipotesi di suicidio con cui era stato archiviato il caso.

Durante la fiera di primavera di Korludag, Cesur raggiunge il luogo dov’è morta sua madre: soltanto Suhan lo vede salire in auto. Durante la fiera, Tahsin viene rilasciato, dopo essere stato intrappolato insieme a Mehmet e Tayfun da Serhat e Cesur, ma quest’ultimo non ha dubbi: è stato lui ad uccidere suo padre, quindi lo rapisce e lo tortura per farsi dire la verità.

Anticipazioni Brave and Beautiful, cosa succede tra Cesur e Suhan?

Le anticipazioni di Brave and Beautiful fanno sapere che le cose tra Cesur e Suhan si complicano. La figlia di Tahsin riceve una lettera da Riza, ma decide di rimanere ad Istanbul e non seguire i suoi passi. A seguito della disgraziata morte di Fugen, le incomprensioni tra Cesur e Suhan aumentano. Non è il solo rapporto ad incrinarsi, perché Suhan ha qualche discussione anche con Kohran.

Nell’ultimo episodio di venerdì, Suhan si recherà nell’officina di Cesur. L’uomo chiederà a Rifat di interfacciarsi con la donna – che ha visto dalle telecamere – e capire il motivo della visita.