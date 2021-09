Anticipazioni Beautiful, dolorosa scoperta di Eric: come finirà il suo matrimonio?

Le nuove anticipazioni di Beautiful fanno sapere di un matrimonio in bilico: Eric farà una dolorosa scoperta che metterà in ballo i suoi sentimenti

Le anticipazioni americane dell’amata soap opera Bold and Beautiful, fanno sapere di una scoperta tragica per Eric che porterà in ballo i sentimenti dell’amato personaggio. Presto, il Forrester dovrà prendere l’ennesima decisione sul suo matrimonio: ha scoperto, infatti, che tra Quinn e Carter c’è del tenero.

Eric decide di cacciare di casa la Feuller, dopo aver scoperto il tradimento, ma quest’ultima lo implorerà di perdonarla. Il Forrester decide di dare un’altra possibilità all’avvocato, per quanto riguarda il lavoro, ma prenderà un’altra decisione inaspettata. Eric comincia a farsene una colpa, sostiene di non essere stato un marito abbastanza protettivo ignaro del fatto che Quinn e Carter abbiano cominciato a rivedersi.

Anticipazioni Beautiful, Sheila ritorna: Eric ci ripensa

Le anticipazioni americane di Bold and Beautiful fanno sapere che Sheila tornerà a Los Angeles e questo consentirà ad Eric di riflettere sul suo matrimonio: incredibilmente, il padrone di casa Forrester strappa le carte già pronte per il divorzio e chiede a Quinn di tornare a casa.

Sarà straziante l’addio tra Quinn e Carter, ma la Feuller tornerà tra le braccia di Eric. Quest’ultimo ha una confessione da fare alla sua amata: ha un problema intimo importante e Quinn gli promette che lo risolveranno insieme. Tuttavia, il Forrester ha sottovalutato ciò che c’è stato tra sua moglie e Carter.