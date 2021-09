Anticipazioni Beautiful, colpo di scena: nuovo ritorno storico!

Le anticipazioni americane di Bold and Beautiful fanno sapere che ci sarà un clamoroso ritorno a mettere in subbuglio nelle vite dei personaggi

Stando alle anticipazioni americane sulla soap opera Bold and Beautiful, Deacon Sharpe (Sean Kanan) potrebbe fare nuovamente il suo ingresso nelle vite dei personaggi di Los Angeles. Dopo Sheila Carter, che è tornata dopo un po’ di tempo a far parte della trama della soap opera, anche Deacon potrebbe stupire i fan con un colpo di scena e prendere parte nuovamente a Beautiful.

Attualmente, Liam e Hope stanno vivendo serenamente la loro vita con la neonata Beth, per gli autori, evidentemente, la tranquillità che aleggia sulla famiglia è troppa e qualcosa – in questo caso qualcuno – arriverà a disturbare la quiete familiare.

Anticipazioni Beautiful, matrimonio in bilico per Liam e Hope?

Stando a quanto ipotizzato da CelebDirtyLaundry, il padre di Hope potrebbe uscire di prigione e fare il suo ritorno nella vita di sua figlia sconvolgendole il matrimonio con Liam ed il suo impegno come mamma. È possibile che Deacon piomberà di punto in bianco alla porta dei Lope desideroso di aver conosciuto la nipote.

Nonostante non vi siano conferme in merito, è ipotizzabile che gli scontri tra Liam e Hope possano cominciare proprio a partire dalla voglia del papà di conoscere Beth. Nulla esclude che Liam potrebbe non essere d’accordo alla vicinanza tra sua figlia e suo suocero, mentre Hope vuole ancora dare una possibilità a suo padre.