Allarme alimentare, ritirato noto prosciutto: attenzione a queste marche

Ritirato dal commercio prosciutto prodotto da popolare marchio venduto in moltissimi supermercati d’Europa: i dettagli

Nell’ultimo periodo in Italia e in altri Paesi europei sono diversi i cibi richiamati dal Ministero della Salute. Un aumento che vede adesso l’aggiungersi di un prosciutto contaminato e dunque ritirato dal mercato. Ma l’alimento in questione non riguarderebbe in questo caso l’Italia.

Difatti, il prosciutto ritirato per rischio listeria riguarderebbe la Francia. Ma quali sono i rischi per chi consuma un alimento che presenta il batterio della listeria? Ebbene, questo potrebbe provocare dolori muscolari, febbre e mal di testa. Infine la listeriosi potrebbe presentarsi in forme gravi portano complicazioni neurologiche e danni al feto per le donne in gravidanza.

Noto prosciutto ritirato per listeria: ecco qual è il marchio dell’alimento in questione

Ad essere ritirato dal mercato è il prosciutto cotto Herta, Le Bon Paris à étouffée – 6 fette. Il popolare marchio venduto in moltissimi supermercati d’Europa è stato immediatamente eliminato dai banchi alimentari in Francia. L’Italia per il momento dovrebbe essere esente dal problema.

Il sospetto di contaminazione dal batterio riguarderebbe il lotto 1265084101 con codice a barre 7613035336100 commercializzato tra il 25 ed il 27 agosto 2021, la cui data di scadenza è il 22 settembre 2021. Ecco alcuni supermercati che hanno acquistato il lotto incriminato: Intermarché, Leclerc, Schiever, Franprix, Metro, Casino, Menoprix, Carrefour, Atac ed altri ancora. Coloro che hanno acquistato il prosciutto Herta non dovranno consumare il prodotto.