Alex Zanardi, arriva la notizia tanto attesa: fan entusiasti! E’ pronto il documentario sulla sua grande impresa sportiva Obiettivo 3

E’ stato il simbolo per migliaia di atleti paralimpici, ora impegnati nella rassegna giapponese di Tokyo. Alex Zanardi ha ispirato una larghissima parte di sportivi, con disabilità e non, a spingersi oltre i propri limiti, senza mollare mai. Uno spirito di inclusività e positività che non può non contagiare chi vive e si passiona con lo sport. A oltre un anno dal terribile incidente che lo ha visto coinvolto sulle strade della Val d’Orcia, Sky Documentaries ha deciso di mandare in onda ‘La Grande Staffetta‘. Si tratta di un reportage sulla base dell’impresa sportiva promossa dalla Onlus Obiettivo 3, creata proprio dall’ex pilota di Formula 1 per unire tutta l’Italia sotto lo stesso focus. La sensibilizzazione sull’attività paralampica e le pari opportunità per chi pratica attività fisica nonostante le limitazioni, il tutto per non dimenticare ‘il padrino’ di tutto questo, tra interviste ricche di commozione e immagini esclusive.

Alex Zanardi, arriva la notizia tanto attesa: La Grande Staffetta su Sky Documentaries

“La Grande Staffetta” racconta il viaggio che ha visto 51 atleti attraversare la penisola per ripartire tutti insieme, dopo il grave incidente in cui Alex Zanardi è rimasto coinvolto nel giugno 2020. Dalla partenza in provincia di Varese, fino all’arrivo a Santa Maria di Leuca in Puglia. Diverse tappe in giro per lo stivale, tra sorrisi e voglia di condividere la propria passione.

Diretto da Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello, prodotto da Obiettivo3 e FilmArt Studio di Barbara Manni in collaborazione con il Consorzio Tutela Grana Padano e distribuito da Adler Entertainment, andrà in onda venerdì 3 settembre su Sky Documentaries (canali 122 e 402) e in streaming su NOW TV.

GUARDA IL TRAILER SU YOUTUBE: