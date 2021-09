Alessia Marcuzzi, sorpresa Rai: spunta un programma tutto suo

Dopo 25 anni di onorata carriera alla Mediaset, Alessia Marcuzzi è pronta a voltare pagina e rimettersi in gioco: la Rai l’aspetta?

Soltanto pochi mesi fa, Alessia Marcuzzi ha dato il suo addio ufficiale alle reti Mediaset, ammettendo di volersi prendere un momento per sé stessa e per eventuali nuovi stimoli in futuro. Sono già arrivati? Una conduttrice con tanta esperienza, professionalità e stile non può rimanere sola e senza pretendenti ed ecco che mamma Rai avanza la sua zampata.

LEGGI ANCHE > > > Alessandra Amoroso, annunciato il nuovo progetto: cosa bolle in pentola – FOTO

NON PERDERTI > > > Elisabetta Canalis esce allo scoperto: “E’ stato davvero stressante”

A lanciare l’indiscrezione ci pensa il magazine Oggi, secondo il quale la Marcuzzi potrebbe provare un primo ‘ingresso spot’ così chiamato in gergo, vale a dire un’entrata in punta di piedi senza conduzione e con un ruolo marginale, in un programma che potrebbe essere Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE > > > Simona Ventura, duro sfogo: “Le gufe tifano contro di noi”



Alessia Marcuzzi alla Rai: avrà un programma tutto suo?

Per una donna d’esperienza, un ingresso spot potrebbe non essere il massimo e Alessia Marcuzzi è una conduttrice molto determinata e con le idee ben chiare, di certo non avrà intenzione di entrare dalla porta di servizio, pertanto non è escluso che possa cominciare a condurre un programma tutto suo. Tuttavia, sembra essere molto allettante l’idea di poter affiancare anche Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, su Rai 3.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Caterina Balivo, nuovo ruolo in Rai: l’indiscrezione è pazzesca!

Un’idea ancora più allettante, invece, sarebbe quella di una conduzione del Festival di Sanremo in coppia con Amadeus che potrebbe trovare nella Marcuzzi la compagna ideale vista l’infinita esperienza in quel ruolo.