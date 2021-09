Aida Yespica, cambia tutto: la novità che entusiasma i fan

Aida Yespica, cambia tutto: negli ultimi mesi la modella ed ex gieffina era un po’ sparita da radar, ora la novità che entusiasma i fan

Mai farsi ingannare dalle immagini. Perché negli ultimi giorni Aida Yespica ha postato diverse foto delle sue vacanze in Sicilia, sfoggiando bikini da urlo e una condizione fisica meravigliosa. Ma è sempre sola e quindi potremmo immaginare che sia ancora single dopo la fine della storia con Geppy Lama. E invece pare che non sia così.

Nell’ultimo mese infatti l’ex modella e concorrente più volte nei reality è stata avvistata spesso per le vie del centro a Padova, non solo come turista. Secondo il settimanale ‘Chi’ c’è un motivo: Aida starebbe frequentando Mirco Maschio, un imprenditore padovano erede di un’importante azienda nel campo delle macchine agricole e non solo. Come anticipa la rivista diretta da Alfonso Signorini, i due sarebbero molto innamorati e avrebbero già iniziato la convivenza.

Aida Yespica, cambia tutto: con Geppy Lama sembrava una storiuìa importante, ma è finita

Una svolta positiva nella tormentata vita sentimentale di Aida che risultava single almeno dal dicembre scorso. Era stato sempre ‘Chi’, allora, a spiegare come fosse tutto finito con Geppy Lama, l’imprenditore napoletano che le ha fatto compagnia negli ultimi anni.

Eppure solo qualche settimana prima, intervistata da ‘Oggi’, la Yespica aveva confermato il nuovo idillio. “Ci amiamo. E ci piacerebbe avere un figlio”. In realtà è già mamma di Aron, nato dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari. Una presenza che per lei si è sempre rivelata fondamentale, ma è il rapporto del figlio con Lama che la rendeva ancora più sicura di questa relazione: “È sempre presente con mio figlio, scherzano e si rispettano. Da quello che vedo, penso che Geppy sarebbe un buon padre”.

Lui le era stato vicino anche in un momento estremamente particolare, perché il figlio aveva passato tutta la quarantena a Miami con il padre, dove entrambi abitano. E alla fine di agosto dello scorso anno, quando entrambi hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus e avevano deciso di vivere la nuova quarantena insieme. Poteva unirli, li aveva divisi per sempre. Adesso però c’è la svolta.