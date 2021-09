“Spero che l'Italia riconosca il nostro governo islamico e che riapra presto la sua ambasciata", dice Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani in un'intervista al quotidiano La Repubblica.

Le donne potranno prendere parte al governo talebano, ma non per ricoprire ruoli cardine. Lavoreranno e svolgeranno mansioni istituzionali di secondo piano e nel rispetto delle regole della Sharia, la legge islamica.

“Spero che l’Italia riconosca il nostro governo islamico e che riapra presto la sua ambasciata”, dice Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani in un’intervista al quotidiano La Repubblica e aggiunge: “Seguendo i comandamenti del Corano e sotto la legge della Sharia, le donne potrebbero, ad esempio, lavorare nei ministeri, nel corpo della polizia o nella magistratura come assistente”. In questo modo, secondo Mujahid, le donne saranno “protagoniste della società afghana. Abbiamo tantissime donne che lavorano negli ospedali, sono delle bravissime e valide infermiere”.

Enamullah Samangani, della commissione Cultura degli insorti, conferma la notizia: “L’Emirato islamico non vuole he le donne facciano parte del governo, secondo i dettami della Sharia”, ma non è ancora stato chiarito quali saranno le regole da seguire.

Intanto il nuovo governo afghano potrebbe formarsi già domani 3 settembre e segnerà un punto di svolta per l’Afghanistan e i suoi cittadini. Secondo l’Afp potrebbe essere presentato dopo la preghiera del mattino e Ahmadullah Muttaqi, esponente talebano, sui social ha annunciato che sono in corso i preparativi per una cerimonia nel palazzo presidenziale di Kabul.

Il leader religioso di Kandahar Haibatullah Akhundzada, che finora non è mai comparso in pubblico, sarà il capo supremo di un nuovo consiglio afghano e sotto di lui ci sarà un presidente. Suo figlio è morto dopo aver fatto un attentato suicida. Il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore e vice leader del movimento che è stato imprigionato in Pakistan, potrebbe invece diventare capo del governo, col ruolo di supervisionare gli affari del Paese.