Valeria Marini pronta a partecipare a un nuovo reality: colpo di scena!

Non si ferma mai Valeria Marini che è pronta a mettersi in gioco in un nuovo reality show: la rivelazione della showgirl italiana.

Valeria Marini è pronta a confermarsi la regina dei reality, non solo quelli italiani ma anche quelli stranieri. Infatti la showgirl è reduce da ‘Supervivientes‘ ossia l’edizione spagnola dell’Isola dei famosi. Ma nella sua carriera la Marini ha già partecipato due volte al ‘Grande Fratello Vip‘, tre volte all’Isola dei famosi, a Reality Circus, Notti sul Ghiaccio e Temptation Island. Adesso all’attrice mancano solo Pechino Express e ‘La Talpa‘ che tornerà il prossimo anno.

L’ex stella del Bagaglino, adesso è pronta a tornare con un nuovo reality show. Infatti Valeria è stata contattata da Sky per registrare un docu-reality sulla sua vita. Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Vero’, l’obiettivo della pay-tv è quello di mostrare la Marini durante la sua vita quotidiana. Andiamo quindi a vedere cosa riserverà il futuro alla ‘Valeriona Nazionale‘.

Valeria Marini, Sky prepara un docu-reality sulla sua vita: la rivelazione

A rivelare la nuova avventura della showgirl ci ha pensato il settimanale Vero. Infatti in un paragrafo si legge: “Un reality tira l’altro. Reduce dall’esperienza spagnola nel reality Supervivientes, Valeria Marini avrebbe ricevuto un’importante proposta di lavoro da Sky. Vedremo presto la bella showgirl in tv“. Inoltre sempre su Vero viene spiegato come il prodotto si concentri sulla sua vita quotidiana ricca di impegni professionali, viaggi, shopping, amicizie e curiosità inedite.

L’obiettivo, come detto, è quello di mostrare la vita della Marini a 360 gradi. Recentemente Valeria è tornata a parlare delle sua esperienza a ‘Supervivientes‘. Infatti durante l’intervista l’attrice ha rivelato di amare la Spagna e di voler provare il reality a tutti i costi. Nonostante il dimagrimento e lo stare davanti alle telecamere senza trucco, la showgirl ha affermato di essersi sentita bene nonostante il programma sia stato duro ed impegnativo.