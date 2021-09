Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza tutti: “L’ho fatto perché ero giù di morale”

Continua a far parlare di se Gemma Galgani, volto di spicco di Uomini e Donne. Nelle ultime ore la dama si è messa in luce per un ritocco estetico.

Gemma Galgani, amatissimo volto di Uomini e Donne, ha deciso di farsi un ritocchino chirurgico al seno. La 71enne ha confermato il tutto durante un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Infatti incalzata dal giornalista, la Galgani ha deciso di rivelare il motivo per cui si è sottoposta all’intervento nonostante l’età avanzata. La rinfrescata al decolleté è arrivata per sentirsi ancora desiderabile.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Francesca Barra e Claudio Santamaria, la notizia senzazionale: fan commossi

La star della trasmissione di Canale 5 ha anche rivelato di non aver fatto nulla di eccessivo, ma si è solamente limitata a ritrovare il seno di un tempo e di quando era ragazzina. Infatti ai microfoni Gemma ha affermato: “Alla fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento al mio fisico“. La dama ha concluso rivelando come l’operazione l’ha resa più sicura dal punto di vista emotivo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si rifà il seno: “Adesso mi sento benissimo”

In seguito al ritocchino al seno, Gemma Galgani si sente benissimo ed è pronta ad incontrare il grande amore nella prossima edizione del Trono Over. Infatti la dama crede ancora al principe azzurro ed è pronto ad incontrare l’uomo giusto nella trasmissione di Canale 5. Al momento Galgani, dopo una stagione estiva tranquilla, è tornata a Torino dalle sue sorelle per poi farsi operare dal chirurgo estetico Marco Gasparotti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Al Bano, il retroscena sull’incontro con Madonna: “Vi svelo cosa mi ha chiesto”

L’operazione al seno è solamente l’ultima per Gemma Galgani. Infatti la dama dal 2010 è cambiata tanto e si è già rifatta il naso, ha aggiustato i denti e nel 2020 dallo stesso Gasparotti si è anche un litfting al viso. Dopo le innumerevoli delusioni d’amore la 71enne non ha ancora trovato il vero amore ed è pronta a rimettersi in gioco da settembre con le nuove puntate dello show di Maria De Filippi.