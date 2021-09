Un Posto al Sole, l’attrice racconta il dramma: “Ho cominciato a stare male dopo il vaccino”

Una drammatica confessione per una delle attrici che ha recitato nella soap opera partenopea Un Posto al Sole

A confessare il dramma post vaccino anti-Covid è Ludovica Bizzaglia, nota per aver recitato nel ruolo di Anita ed aver fatto perdere la testa a Vittorio Del Bue (Amato D’Auria), in Un Posto al Sole. Al Corriere della Sera, l’attrice romana ha spiegato di aver avuto strani sintomi dopo aver fatto il vaccino: “Ho cominciato a stare male durante la vacanza in Grecia: fitte lancinanti al torace, respiro corto, dolore e formicolio al braccio. Sul momento pensavo fosse colpa dell’ansia, visto che soffro di attacchi di panico, tant’è che subito dopo sono andata lo stesso in montagna, a Bormio”.

Un Posto al Sole, Ludovica Bizzaglia racconta: “Ho la pericardite da vaccino”

L’attrice romana, Ludovica Bizzaglia, ha raccontato al Corriere della Sera: “Continuavo a peggiorare, temevo un infarto, perciò sono tornata di corsa a Roma e dal mio cardiochirurgo di fiducia, Massimo Maffetti del Policlinico Gemelli, che mi ha fatto la diagnosi in tre minuti, i sintomi per lui erano chiarissimi: pericardite da vaccino”. Ciononostante, l’Anita di Un Posto al Sole ha condotto fieramente la sua battaglia contro i no-vax che le hanno augurato il peggio: “l’unica soluzione è ignorarli, tanto la guerra contro l’ottusità è persa in partenza, conosco bene i social e so che non si può piacere a tutti, è l’altra faccia della popolarità”.

A malincuore, però, la Bizzaglia non prenderà parte alla Mostra di Venezia: “Il Festival del Cinema me lo guarderò in tv dal mio letto e in pigiama, però viva il vaccino, ora più che mai, nonostante tutto lo rifarei non una ma un milione di volte”.