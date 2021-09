Tommaso Stanzani, nuova proposta sensazionale: “Sono molto emozionato”

L’ex ballerino di Amici 20 ha nuovi progetti in cantiere ed uno di questi è una proposta sensazionale che va oltre il suo ruolo

Tommaso Stanzani è l’ennesimo talento che passa per le mani di Maria De Filippi che, dall’alto della sua esperienza, è capace di valorizzare ogni ragazzo che la stupisce. Lanciato da Amici 20, l’ex ballerino del talent si sta facendo man mano strada da solo: Battiti Live, pubblicità in TV ed ecco che ha ricevuto una nuova sensazionale proposta.

Tramite il suo profilo Instagram, il talentoso ballerino ha esordito: “Buongiorno come state? Io ho la faccia distrutta perché non sono abituato a svegliarmi a quest’ora, però le vacanze sono finite. Oggi è il 1 di settembre e si ricomincia a lavorare subito”. Stanzani viaggiava in treno insieme a Letizia Macedonio, sua manager: dove si dirigono i due?

Tommaso Stanzani verso Genova: cosa farà?

In viaggio verso Genova con la sua manager, a bordo di un treno, Tommaso Stanzani ha spiegato entusiasta: “Farò un lavoro un po’ diverso da solito, non solo il ballerino, ma anche qualcos’altro. Diciamo che sarà la mia prima esperienza come mezzo attore e sono molto emozionato”.

L’ex ballerino di Amici 20 non ha mai nascosto la sua passione per la recitazione, soprattutto quando, durante il serale, è stato chiamato ad interpretare una magnifica coreografia che richiedeva soprattutto quell’arte:

Ecco dunque che la nuova fiamma di Tommaso Zorzi potrà esibirsi al pieno delle sue capacità e mettere in campo un nuovo lato di sé.