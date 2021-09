Temptation Island, astio tra ex: “La sua pausa di riflessione ha un nome”

I concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island continuano a regalare tanto gossip, una nuova frecciatina proviene da una fidanzata

Alessio Tanoni e Natascia Zagato sono una delle 6 coppie che hanno popolato l’Is Morus Relais per 21 giorni. Il loro viaggio nei sentimenti di Temptation Island è terminato insieme e, anche un mese dopo, come mostrato all’interno del programma, i due stavano conducendo la loro relazione come se nulla fosse mai accaduto, seppur smussando un po’ i problemi di coppia.

Tuttavia, di punto in bianco, i due hanno annunciato di non stare più insieme e, in particolare Alessio, è stato già avvistato in compagnia di altre ragazze. Cos’è successo veramente tra i due?

Temptation Island, Natascia accusa Alessio di avere un nuovo flirt

Natascia Zagato ha lasciato la possibilità ai suoi followers di poterle fare qualche domanda, tramite l’apposito box messo a disposizione da Instagram. Ad una domanda specifica di un fan, circa la sua relazione con Alessio e la sua risposta è stato tutt’altro che velata: “Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome! (…) In questo momento ho l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene!”.

Dal canto suo, Alessio Tanoni continua a smentire notizie in merito ad un presunto nuovo flirt e afferma che tra lui e Natascia le cose non andavano più come una volta: “Troppe incomprensioni e troppa rabbia. Dopo il programma ho visto tutto in maniera completamente diversa”.