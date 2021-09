Star in the Star, spunta fuori il nome del primo concorrente? Che gaffe

Manca poco all’inizio di Star in the Star e intanto spunta fuori il nome del primo concorrente. Addio all’anonimato?

Manca sempre meno all’inizio di “Star in the Star” con al timone la bellissima Ilary Blasi e intanto spunta fuori il nome del primo concorrente. Fin qui tutto normale se non fosse per le dinamiche di gioco che prevedono l’anonimato. Difatti, i Vip che prenderanno parte al programma, in onda dal 16 settembre su Canale Cinque, dovranno esibirsi con machere e trucco ed il gioco sta proprio nel dover scoprire di chi si tratta.

Ma chi è il concorrente che non è riuscito a mantenere l’anonimato? Ebbene, come riporta Davide Maggio, il Vip in questione è Adriano Pappalardo. Non ci resta dunque che attendere per capire se il cantautore sarà realmente nel cast di Star in the Star e a scoprirlo per primi saranno proprio i giudici, oltre al pubblico, seguendo gli indizi che fornirà la Blasi.

Star in the Star, manca sempre meno all’inizio del nuovo programma televisivo con Ilary Blasi al timone: i dettagli

Star in the Star, in onda in prima serata su Canale Cinque, avrà inizio il prossimo 16 settembre con al timone la bellissima conduttrice romana Ilary Blasi. Lo scopo del gioco sarà quello di scoprire l’identità di chi si nasconde sotto il trucco e le maschere. A farlo, seguendo gli indizi della Blasi, saranno il pubblico e i tre giudici presenti in studio: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andra Pucci.

Quanto al cast, un primo nome è già spuntato fuori (Adriano Pappalardo) nonostante i concorrenti dovessero mantenere l’anonimato. Non ci resta che attendere l’inizio di Star in the Star per scoprire realmente chi si nasconde sotto le maschere.