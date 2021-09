Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi rivela il dramma: “La malattia mi limita”

Dopo l’appello ai No Vax il compagno di Simona Ventura si racconta senza filtri. Ecco com’è cambiata la sua vita negli ultimi diciotto mesi

Solo alcune settimane fa il compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, aveva lanciato su Instagram un appello ai ‘No Vax’. Il giornalista affetto da una malattia genetica ai polmoni nel mese di marzo è stato già vittima del Covid e una ri-positivizzazione al virus per lui potrebbe essere fatale: i suoi polmoni funzionano al 40%.

La battaglia contro la malattia, la dermatomiosite amiopatica, va ormai avanti da un anno e mezzo e purtroppo per Terzi le uniche possibilità sono quelle di bloccarla. Raggiunto dal settimanale DiPiù Tv, il giornalista si è raccontato senza filtri spiegando come è cambiata la sua vita in questi diciotto mesi.

Il compagno della Ventura, Giovanni Terzi, si racconta: “Ho sempre troppo poco ossigeno”

Raggiunto dal settimanale DiPiù Tv Giovanni Terzi ha parlato della sua vita e di come è cambiata con il subentrare della malattia. Il compagno di Simona Ventura ha dichiarato che la dermatomiosite amiopatica lo limita molto e che la capacità di respirare è quasi dimezzata: “Ho sempre poco ossigeno nel sangue e questo mi espone costantemente al rischio di ischemie e di altre gravi conseguenze su cuore e cervello”.

Terzi ha lasciato tutti senza parole: “Basta pochissimo perché la mia saturazione scenda sotto il valore limite di 90, che è un valore da ricovero urgente“. Il 57enne ha scoperto la sua malattia poco prima che in Italia esplodesse la pandemia. La sua vita da allora è cambiata, difatti, il futuro marito della Ventura deve rinunciare alle lunghe nuotate, non può andare in montagna e deve fare a meno dello sport in generale.