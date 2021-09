Sanremo 2022, clamoroso ritorno all’Ariston: il sogno può avverarsi davvero! Amadeus sta definendo il cast per la prossima edizione con qualche sorpresa

La prossima edizione del Festival di Sanremo sarà all’insegna della continuità. Amadeus, dopo qualche resistenza iniziale ha accettato nuovamente il ruolo di direttore artistico, per il terzo anno consecutivo. Al suo fianco non è così sicuro di essere riconfermato Fiorello, che anche sui social ha lanciato qualche segnale non del tutto positivo. C’è poi da definire chi saranno le spalle femminili del conduttore veronese, con i nomi di Sabrina Ferilli e Alessia Marcuzzi a tenere banco.

Nella scorsa edizione, però, a farla da padrone fu un campione dello sport e in particolar modo del calcio. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, messo sotto contratto come co-conduttore per tutta la settimana del Festival. All’epoca non mancarono anche le polemiche, considerando che il suo Milan era impegnato nella corsa scudetto con l’Inter e proprio in quel periodo il testa a testa era assai combattuto. Si parlò di accordi già presi e dell’impossibilità di rinunciare. Per ricordare la sua presenza all’Ariston, Ibra ha ri-condiviso il video della folle corsa in moto per arrivare in tempo alla diretta. Le immagini avevano fatto il giro del mondo e sono tornate ad essere virali anche questa volta.

LEGGI ANCHE >>> Francesca Barra e Claudio Santamaria, la notizia sensazionale: fan commossi

LEGGI ANCHE >>> Ex vincitrice del Festivalbar lavora oggi all’ufficio anagrafe: fan sconvolti

Sanremo 2022, clamoroso ritorno all’Ariston: Ibrahimovic contatta Amadeus

Zlatan ha lanciato però anche un indizio in vista della prossima edizione, con un messaggio che sembrerebbe essere tutto un programma.

Dopo aver taggato Amadeus ha scritto nelle didascalia: “Ti devo salvare anche l’anno prossimo?”. In molti hanno visto dietro questo riferimento una possibile riconferma del fuoriclasse svedese in vista dell’edizione 2022. I fan sui social si sono letteralmente scatenati, iniziando a inviare messaggi di assenso e di incoraggiamento per vederlo nuovamente sul palco dell’Ariston. Certo bisognerebbe capire cosa ne pensa il Milan, visto che a febbraio si sarà nel bel mezzo della lotta scudetto e degli “eventuali” ottavi di finale di Champions League. I tifosi neutrali però già sognano.