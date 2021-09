Royal Family, il tribunale dà torto a Meghan e Harry: cos’è successo

Il primo settembre un tribunale inglese ha riconosciuto le ragioni di un giornalista, che aveva perso il posto di lavoro a causa di Meghan ed Harry. Scopri cosa è successo.

Nella popolare trasmissione inglese Good morning Britain, i giornalisti Piers Morgan e Susanna Reid hanno attaccato duramente Meghan ed Harry dopo la storica intervista ad Oprah Winfrey. In quell’occasione, Piers accusò la duchessa di Sussex di gettare fango addosso a tutta la Royal Family.

In particolare, il giornalista aveva trovato inaccettabile che Harry e Meghan avessero avanzato le accuse di razzismo, senza specificare da chi le avessero ricevute. Inoltre, anche riguardo la depressione di lei dopo il parto, non hanno spiegato chi le avrebbe negato il sostegno, estendendo le accuse a tutti i Royals.

Queste sono le dichiarazioni di Piers Morgan su Meghan Markle ed Harry Windsor (in lingua inglese):

Piers Morgan contro Meghan: cos’è successo

A seguito del suo intervento a Good morning Britain, Piers Morgan fu licenziato, perchè le sue dichiarazioni furono giudicate offensive. Il giornalista non accettò la decisione del suo nework televisivo, GMB, e decise di fare causa. Il primo settembre, una sentenza lo ha dichiarato non colpevole per le sue dichiarazioni.

Piers Morgan è diventato un fiume su Twitter, dove non è riuscito a contenere la sua gioia. Si è subito chiesto se potrà a questo punto tornare a svolgere il suo vecchio lavoro, oltre a chiarire la sua posizione nei confronti di Meghan. L’ha definita “Miss Pinocchio“, ed ha sottolineato le inesattezze dette da lei durante l’intervista.

Ecco alcuni dei messaggi del giornalista (in lingua inglese) dopo la vittoria contro Meghan ed Harry in tribunale: