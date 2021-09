Milly Carlucci si sfoga: “È una questione di incapacità”. Cos’è successo proprio in queste ore alla celebre conduttrice.

Milly Carlucci sta per tornare con il suo programma: Ballando con le stelle. I produttori hanno dato il via alla selezione del futuro cast. Riunioni e incontri sono già in programma e sono diversi i vip che si sono auto candidati e hanno espresso il desiderio di rilanciarsi sul piccolo schermo a suon di casqué.

La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle inizierà sabato 16 ottobre su Rai1 e i grandi nomi dello spettacolo, giovani promesse, protagonisti di programmi e fiction amate, sportivi, influencer vorrebbero tutti partecipare. In attesa però che riparta il programma, Milly continua a rispondere alle domande delle ragazze attraverso la sua rubrica sulla rivista Intimità.

Milly Carlucci esprime la sua opinione: “È una questione di incapacità”

La padrona di casa di Ballando con le stelle ha espresso il suo giudizio sulla storia di una sua fan, che ha avuto il coraggio di aprirsi e raccontare una storia molto dura e di sofferenza. Camilla, una ragazza di 35 anni, si è ritrovata a fare i conti con un problema di salute molto serio. Dopo aver appreso tale notizia è stata lasciata dal suo fidanzato che non è riuscito a proseguire il rapporto una volta saputa la triste notizia.

“Questa cosa non mi sorprende per niente. Per stare accanto a una persona che soffre bisogna avere coraggio. Forse non parlerei neppure di vigliaccheria, ma di incapacità”. Rispondendo a Camilla, Milly Carlucci ha espresso anche i propri pensieri sulla triste storia della sua fan. Nell’esporre le proprie idee ha dato un prezioso consiglio a Camilla: “Ti consiglio di riprendere a frequentare il tuo ex piano piano, inizialmente come amico”.