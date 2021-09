Anticipazioni Love is in the Air, Eda e Serkan pronti al matrimonio: scene osé

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi di Love is in the Air. Serkan deciderà di sposare Eda e in Turchia interviene l’organo governativo.

Love is in the Air continua ad allietare i pomeriggi dei telespettatori con le nuove vicende dei protagonisti. Le anticipazioni rivelano numerosi colpi di scena che lasceranno senza alcun dubbio a bocca aperta gli appassionati della soap turca in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Nei nuovi episodi troveremo al centro della scena Eda e Serkan. Per i due esploderà la passione in una vasca da bagno. Yildiz finalmente deciderà di ascoltare il suo cuore e si farà avanti con Bolat: chiederà all’architetto di diventare suo marito. La ragazza a questo punto lascerà senza parole Semiha la quale fingerà di essere felice per sua nipote.

Eda e Serkan prossimi alle nozze: interviene il Governo

Serkan accetterà la proposta di matrimonio e assieme a Eda si immergerà nei preparativi per le nozze. Per i due innamorati però non mancheranno nuovi colpi di scena. Il loro rapporto sarà nuovamente in bilico. Come anticipavamo, però, prima del matrimonio Eda e Serkan faranno la pace e la passione li travolgerà.

Difatti, la studentessa in occasione dell’addio al celibato raggiungerà l’hotel del ragazzo dove si incontreranno a sorpresa. Le scene osé che racchiudono il loro momento di passione hanno addirittura portato la produzione ad essere multata dall’organo governativo in Turchia.