GF Vip 6, c’è già del tenero tra due concorrenti? Gli indizi – FOTO

Una segnalazione su Instagram mette in dubbio una relazione pre esistente: c’è già del tenero tra i due concorrenti del GF Vip 6?

Su Instagram, Deianira Marzano la gossippara del web per antonomasia ha pubblicato una foto che ritrae insieme Tommaso Eletti e Clarissa Hailé due probabili futuri concorrenti del GF Vip 6. La domanda sorge spontanea all’opinionista che scrive: “Già stanno marchingegnando cosa fare nella casa?”. Molto spesso Deianira è stata impegnata a smascherare personaggi che hanno costruito ad hoc gossip attorno a loro: è il caso anche dei due futuri gieffini?

GF Vip 6, Tommaso e Clarissa si conoscono già: cosa faranno all’interno della casa?

Clarissa dovrebbe prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello VIP insieme alle sue due sorelle, Jessica, Lucrezia principesse etiopi della dinastia di Hailé Selassié. All’interno della casa più spiata d’Italia, però, ci sarà anche una sua conoscenza: Tommaso Eletti, ultimo partecipante di Temptation Island. Nel suo viaggio lungo i sentimenti all’Is Morus Relais, Tommaso ha fatto molto discutere per la sua relazione con Valentina Nulli Augusti di 20 anni più grande di lui.

Mentre Lucrezia e Clarissa sono sconosciute al piccolo schermo, lo stesso non si può dire per la terza sorella principessa etiope: Jessica ha preso parte ad una delle ultime edizioni del programma MTV, Riccanza, in cui sono apparsi anche Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.