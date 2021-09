Flop No Green Pass: a Napoli due manifestanti e nessun blocco dei treni

Nessun blocco dei treni, nessuna manifestazione, nessuna protesta. In poche parole: flop No Green Pass. Finisce con un nulla di fatto l’annunciato blocco dei convogli in partenza nelle stazioni italiane da parte del fronte che protesta contro l’introduzione del certificato obbligatorio per viaggiare. A Napoli, in particolare, la scena era davvero surreale: decine di giornalisti pronti a documentare un evento che non è mai avvenuto. Due sole persone accorse, andate via dopo pochi minuti data la tangibile assenza di manifestanti.

Il traffico ferroviario, nel principale scalo della città, è quindi defluito regolarmente. I passeggeri entravano e uscivano tranquillamente dai varchi predisposti in stazione senza che nessuno si sognasse di bloccarli su un treno. Nei giorni scorsi il Viminale, tramite il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, aveva preannunciato tolleranza zero nei confronti di chiunque si fosse reso protagonista del reato di blocco di servizio pubblico. L’opera di deterrenza ha evidentemente, per ora, fatto effetto. Le scene viste a Napoli si sono replicate praticamente in tutta Italia, da Torino a Villa San Giovanni, passando per Firenze e Roma.