Ex vincitrice del Festivalbar lavora oggi all’ufficio anagrafe: fan sconvolti

Un ex vincitrice del Festivalbar, dopo un grande successo nazionale, adesso lavora all’ufficio anagrafe: la rivelazione sconvolge i fan.

Nel 2001 una hit clamorosa e la vittoria del Festivalbar, oggi invece è un impiegata all’ufficio anagrafe. É la clamorosa rivelazione di Valeria Rossi che con la hit ‘Tre Parole‘ fece ballare milioni di italiani. La cantante in realtà non ha mai lasciato il mondo della musica, ma attualmente il suo lavoro fisso è al comune di Monza. Inoltre l’artista al momento si sta specializzando in ‘counseling a mediazione corporea‘.

Il singolo che la fece arrivare al successo nazionale fu scritto in collaborazione con Liliana Richter e Francesco Cabras e fu anche il suo esordio nazionale. Nonostante ‘Tre Parole‘ fu scartata da Sanremo, grazie al palcoscenico del Festivalbar divenne uno dei singoli più venduti in Italia. In seguito la Rossi pubblicò l’album ‘Ricordatevi dei fiori‘. Nel 2004 Valeria pubblicò il suo secondo lavoro intitolato ‘Osservi l’aria‘, nato dall’anagramma del suo nome. Il disco però non riuscì a ripetere il successo di ‘Tre Parole’.

Il ritorno nella scena musicale ci fu nel 2010 quando scrisse il pezzo ‘Dove non ci sono ore‘ cantata dall’allora quindicenne Jessica Brando. Andiamo quindi a vedere gli ultimi lavori della cantante e cosa fa oggi nel quotidiano.

Festivalbar, la parabola di Valeria Rossi: da ‘Tre Parole’ al comune di Monza

Valeria Rossi ha deciso di tornare nel mondo della musica nel 2014 con ‘La Canzone di Peppa‘ ispirata proprio al cartone Peppa Pig e con un libro di cucina intitolato ‘Bimbincucina‘ a cui è abbinato un omonimo cd. Nel 2014 ha pubblicato il suo secondo libro che ha preso il titolo di ‘Tre parole dopo‘. Il vero successo, però, è arrivato solamente nel 2018 con lo show di Amadeus ‘Ora o mai più‘, in onda su Rai 1. Infatti il programma offre una seconda chance ai cantanti che hanno riscosso successo in passato e per l’occasione fu affiancata ad Orietta Berti. Durante la trasmissione Valeria ha presentato il nuovo brano ‘La gente non parla‘.

Nonostante non abbia mai smesso con il mondo della musica, oggi Valeria Rossi lavora da impiegata al Comune di Monza. Durante la sua ultima intervista ha spiegato: “Ho ripreso i libri della prima laurea, in diritto, ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile, redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone. Ogni giorno ho a che fare con le vite delle persone, avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto“. Inoltre ad oggi la cantante si sta anche specializzando in counseling a mediazione corporea, una pratica che porta le persone ad ascoltare il proprio corpo.