Elisa Isoardi, indiscrezione folle: nuovo flirt all’orizzonte?

Elisa Isoardi è fuori dai giochi da un po’ e chissà che non sia arrivato il momento di scendere nuovamente in pista: è amore?

La conduttrice ed ex naufraga Elisa Isoardi ha promesso un po’ di tempo per sé stessa e la sua famiglia e così è stato. Scomparsa da ogni palinsesto e fuori da tutti i gossip, è tornata a far parlare di sé a fine vacanza, dopo essersi goduta il relax della Grecia. Proprio a Mykonos, l’ex compagna di Matteo Salvini è stata paparazzata in dolce compagnia con un personaggio già noto alle riviste di gossip.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, una frase di Massimiliano Mollicone scatena le polemiche: la ricostruzione

NON PERDERTI > > > Sanremo 2022, clamoroso ritorno all’Ariston: il sogno può avverarsi davvero!

Stando a quanto riportato sull’ultimo numero di Novella 2000, infatti, la Isoardi è stata sorpresa in compagnia di Carlo Longari, noto per essere l’ex di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini.

LEGGI ANCHE > > > Eleonora Giorgi, triste confessione su Massimo Ciavarro: fan allibiti

Elisa Isoardi, cosa c’è tra la conduttrice e Carlo Longari?

Nello stesso numero, in edicola, in cui si parla dell’ex compagno Matteo Salvini che sembrerebbe essere pronto ad un figlio con la giovane fidanzata Francesca Verdini, si accende un barlume di speranza anche per la Isoardi che, dopo il leader della Lega, è rimasta per un po’ da sola, nonostante i tanti rumors su una frequentazione con Raimondo Todaro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Milly Carlucci si sfoga: “È una questione di incapacità”. Cos’è successo

Ad ogni modo, stando a quanto pubblicato su Novella 2000, sembrerebbe che l’ex genero di Mara Venier abbia invitato la conduttrice per un giro sulla sua barca. Gli occhi attenti ed osservatori di chi ha testimoniato l’incontro, ammettono che tra i due ci sono stati atteggiamenti molto teneri: è soltanto amicizia?