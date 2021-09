Chi l’ha visto, clamoroso addio all’orizzonte? L’annuncio chiarisce tutto. Il programma di Rai 3 tornerà regolarmente in onda dall’8 settembre

I telespettatori sono in attesa del prossimo 8 settembre, quando scatterà la nuova edizione di ‘Chi l’ha visto‘, con al timone la bravissima Federica Sciarelli. L’appuntamento è per il mercoledì sera, nel prime time di Rai 3, come ricordato dalla stessa conduttrice in una lunga intervista al settimanale DiPiùTV. Il volto della Sciarelli sarà ancora una volta abbinato al format, nonostante si fosse parlato anche di una sorprendente separazione.

“Ad andarmene ora proprio non ci penso“, ha sottolineato la diretta interessata.

“Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti. Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica” spiega Federica Sciarelli nel corso della chiacchierata. Una delle persone con cui è rimasta in ottimi rapporti ad esempio è la mamma di Elisa Claps: “Tempo fa mi ha invitata a cena e ho anche dormito a casa sua”.

Chi l’ha visto, clamoroso addio all’orizzonte? Federica Sciarelli allontana le voci

Sempre in riferimento al rapporto con protagonisti del programma aggiunge: “Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola ‘Il caso Potenzoni’. Lo abbiamo scritto perchè non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo“.

Non molti sanno che dietro al confezionamento delle puntate c’è un lavoro davvero lungo, fatto di ore passate in redazione.

“Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me”. Entrando nella sfera privata invece rivela: “Riesco a ricaricarmi solo facendo sport. E’ il mio segreto, mi permette di tirare fuori tutte le tossine e le negatività che accumulo”. Non vediamo l’ora di vederla più in forma che mai a partire dalla prossima settimana.