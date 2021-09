Anticipazioni Uomini e Donne, prima delusione per Matteo Fioravanti: colpo di scena

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono solo all’inizio ma le discussioni tra i concorrenti hanno già avuto inizio

Proseguono le registrazioni della nuova edizione del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, e le anticipazioni non tardano ad arrivare. Come l’anno scorso il programma più seguito su Canale Cinque si alternerà tra il Trono Classico ed il Trono Over. Nonostante i protagonisti di questa nuova stagione stiano solo all’inizio, pare che siano riusciti già a familiarizzare tra di loro e con le telecamere.

I due nuovi tronisti, Matteo Fioravanti e Joele Milan, hanno aperto le danze alle solite dinamiche di gioco. Entrambi sono usciti con la stessa corteggiatrice e la cosa ha un po’ seccato Matteo il quale nel corso dell’ultima registrazione non è riuscito a nascondere la sua disapprovazione. Il 24enne infatti ha dichiarato che non riesce a fidarsi di chi non ha problemi ad uscire contemporaneamente con due ragazzi diversi. Per questo motivo ha deciso di interrompere la sua conoscenza con la corteggiatrice in questione.

Uomini e Donne, colpi di scena nelle nuove registrazioni: le ultime anticipazioni

Oltre che nel Trono Classico, le solite dinamiche di gioco sono esplose anche nel Trono Over. La Platano si era già avvicinata ad un nuovo cavaliere, Marcello, tanto da far scattare il primo bacio, ma qualcosa all’improvviso ha cambiato gli umori. Cosa non è piaciuto a Ida? Ebbene, in studio la dama ha raccontato che il cavaliere si è addormentato mentre lei gli accarezzava dolcemente i capelli.

Il ragazzo però si è difeso dichiarando di essere molto stanco a causa dei viaggi che lo portano a Roma per le registrazioni di Uomini e Donne. Cosa ne sarà adesso della loro conoscenza? Marcello ha precisato di essere interessato alla Platano.