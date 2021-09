Anticipazioni Ti Sento, quando andrà in onda e gli ospiti

Al via ad una nuova edizione di Ti Sento, tutte le anticipazioni sul talk show prossimamente in onda con Pierluigi Diaco

Un programma tutto nuovo per Pierluigi Diaco, un talk show in onda dal 28 giugno per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì che ha riscosso grande successo. A partire da martedì 7 settembre e per ogni martedì, il programma andrà in onda Rai 2 in seconda serata. Come per tutti i programmi targati Rai, sarà possibile rivedere la puntata – qualora doveste perdere la diretta – in differita su RaiPlay, l’applicazione digitale di streaming comodamente usufruibile su smartphone, tablet, computer o smart TV.

Il giornalista e conduttore romano, Pierluigi Diaco è confermato alla conduzione del programma che lui stesso ha scritto insieme a Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti.

Anticipazioni Ti Sento, gli ospiti di Pierluigi Diaco

In diretta dal foyer del Teatro delle Vittorie, di Roma, Pierluigi Diaco conduce anche una versione radiofonica del programma Ti Sento, in onda su Rai Radio 2 dal 28 giugno. Come di consueto, ospite fisso del programma – e non è una sorpresa – sarà Gek Tessaro, l’artista realizzerà in diretta opere sugli ospiti che di puntata in puntata affolleranno lo studio con la tecnica di pittura su acqua.

Ad intervenire durante le varie puntate del programma di Pierluigi Diaco sono attesi tutti i personaggi del momento, senza distinzione di settore lavorativo: giornalisti, lavoratori del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Su quest’ultimo settore, il conduttore di Ti Sento avrà un lungo lavoro da fare dopo la supremazia italiana di quest’anno negli sport mondiali.