Aka7even e Deddy, arriva una decisione inaspettata: il motivo

Nella scuola di Amici, Aka7even e Deddy sono diventati grandi amici. I due avevano intenzione di andare a convivere ma qualcosa è cambiato

Aka7even e Daddy con la partecipazione all’ultima edizione di Amici hanno conquistato il cuore degli italiani. Uniti nella scuola di Maria De Filippi, i due hanno consolidato un rapporto ancora più fraterno una volta terminata la loro esperienza al seguitissimo talent show. Nei loro progetti, come anticipato nel mese di maggio, vi era addirittura l’intenzione di andare a convivere.

Ma qualcosa adesso è cambiato. Rispondendo ad alcune domande sul proprio account di Instagram, Aka7even ha dichiarato che l’idea della convivenza è svanita nell’ultimo periodo. Dunque il cantante che presto potrebbe trasferirsi a Milano o a Mantova lo farà da solo e senza il suo compagno di avventura più fidato: “Non andrò a vivere con tonno (taggando il suo collega Deddy)”. Ma per quale motivo i due hanno deciso di prendere strade diverse?

I più curiosi hanno approfittato del box delle domande lanciato da Aka7even su Instagram per chiedergli quando sarebbe andato a convivere con Deddy. I due colleghi nel mese di maggio, infatti, avevano annunciato ai fans che presto si sarebbero trasferiti insieme ed avrebbero condiviso la stessa casa. Qualcosa però adesso è cambiato.

Luca e Deddy hanno deciso di prendere strade diverse ed il motivo lo ha spiegato proprio il giovane rapper: “Abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso”. Queste le parole di Aka7even che non avendo la casa discografica nella capitale, si trasferirà invece a Mantova oppure a Milano.

Ma questo non è l’unico problema che frenerebbe il 20enne. Difatti, trasferendosi a Roma, Luca si allontanerebbe anche dalla famiglia. Intanto i due continuano ad essere grandi amici e la porta di casa del rapper è sempre aperta per Deddy: “Quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina“.