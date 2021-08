Temptation Island, spunta il listino prezzi del concorrente: bufera sui social

Sarebbe stato rivelato il listino prezzi di uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. Scopri cosa è successo e chi ha scatenato la bufera sui social rivelando il tutto.

La coppia milanese formata da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni non aveva convinto gli spettatori di Temptation Island. I due, arrivati nel programma per sconfiggere la monotonia, non sono sopravvisuti al falò di confronto. L’atteggiamento troppo disinvolto di Alessandro con la tentatrice Carlotta Adacher aveva messo fine alla relazione.

Dopo un brutto litigio, Alessandro Autera e Carlotta Adacher si sono riappacificati. Se inizialmente negavano di aver avuto qualsiasi tipo di relazione, adesso si dichiarano fidanzati e felici. Per il trentaquattrenne, però, si è di nuovo scatenata la bufera sui social a causa di una notizia che è diventata immediatamente popolare.

Alessandro Autera di Temptation Island: ecco quanto si fa pagare per un messaggio pubblicitario sui social

L’opinionista Deianira Marzano, che dai suoi profili social si occupa anche di gossip, ha condiviso gli screenshot di alcuni messaggi che Alessandro Autera si sarebbe scambiato con un cliente, di nome Marco. Lui avrebbe chiesto di pubblicare una Storia su Instagram che metta in buona luce il suo prodotto, dietro pagamento di un compenso.

L’ex concorrente di Temptation Island gli ha confermato con disinvoltura il suo listino prezzi: “Il compenso per una Storia base è di 500 euro. Ma se sei interessato a fare più Storie possiamo trattare“. Non è chiaro come vada a finire, ma Deianira non riesce a trattenere la battuta: “Ma chi te li dà 500 euro!“.