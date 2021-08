Temptation Island, che indiscrezione: è finita a causa di un tradimento. Nonostante avessero superato il programma la bomba è venuta a galla

Avevano passato indenni le tentazioni dell’isola eppure alla fine si sono lasciati. Stiamo parlando di Alessio e Natascia, concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island e particolarmente seguiti su Instagram. A spiegare il motivo della frattura ci ha pensato la stessa Zagato, non trovando però dall’altra parte una risposta altrettanto ferma.

A dire il vero già all’inizio della loro partenza per il reality avevano già dei problemi da risolvere e purtroppo alla fine sono venuti a galla. Natascia Zagato e Alessio Tanoni non sembravano fatti l’uno per l’altra, non tanto per il sentimento puro che provavano, ma per alcuni atteggiamenti caratteriali che li rendevano incompatibili.

La ragazza aveva compreso già durante il falò di confronto finale che non era cambiato nulla tra i due. Nessun passo avanti e nessun miglioramento nonostante l’esperimento di coppia a cui si erano sottoposti. Natasha è stata vicina ad un tentatore ma non è nato nulla di più di un’amicizia.

LEGGI ANCHE >>> Melissa Satta, ritorno imminente in TV: ruolo da protagonista per l’ex velina

LEGGI ANCHE >>> Sharon Stone, lutto improvviso per la diva di Hollywood: il tragico annuncio

Temptation Island, che indiscrezione: Alessio ha lasciato Natascia

Alessio dal canto suo non ha avuto a che fare con molte tentatrici, rimanendo più sulle sue. Della coppia sembrava lui quello più innamorato e senza nessuna intenzione di rompere il rapporto. Invece poi la doccia gelata. Natascia ha riferito attraverso i social che il fidanzato l’avrebbe lasciata per andare con un’altra donna. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram la ragazza ha confessato: “Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome!”.

Un colpo al cuore che l’ha ferita profondamente e che non si aspettava.

“In questo momento ho l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene!”

Ancora non è dato sapere chi sia la dama segreta che le ha portato via Alessio.