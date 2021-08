Sharon Stone, una delle attrici più brave e famose del pianeta, è stata colpita da un lutto improvviso. Grave perdita per lei.

Oggi è un giorno triste per Sharon Stone. La diva hollywoodiana ha appreso la triste notizia della morte di suo nipote: il piccolo aveva appena un anno. A riferirlo è stata lei stessa attraverso un filmato d’addio divulgato sui suoi profili social. Il video, della durata di un minuto circa, racchiude alcuni momenti spensierati vissuti dal piccolo. A corredo Sharon scrive una didascalia lapidaria: “River William Stone, Sept. 8, 2020 – Aug. 30, 2021”.

Solo giorn pochi giorni fa la star di Basic Instict aveva fatto un annuncio tragico postando le foto del nipotino ricoverato in ospedale in coma: a tenerlo in vita i macchinari.

Sharon Stone, lutto improvviso per la diva di Hollywood: il tragico annuncio

River William Stone è il figlio avuto dal fratello minore della Stone, Patrick, e della moglie Tasha. La sua nascita era stata annunciata dalla stessa Sharon nel settembre 2020. L’attrice aveva un legame molto stretto con il bimbo anche perché è stata la sua madrina di battesimo.

La madre e il padre del piccolo hanno sempre mantenuto la massima riservatezza sulle condizioni del figlio, essendo una coppia lontana dai riflettori dello spettacolo e molto riservata.