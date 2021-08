Rosalinda Cannavò attaccata ancora una volta sul web: “Sono affranta”. Le ultime uscite dell’ex gieffina fanno discutere

In casa ha fatto discutere, fuori è la stessa cosa. Perché sono molti ad amare Rosalinda Cannavò anche per la sua storia d’amore con Andrea Zenga. Ma ce ne sono altrettanti che non perdono occasione per attaccarla ogni volta che dice qualcosa. E così la sua ultima uscita sui social è stata oggetto di critiche pesanti.

L’attrice ed ex gieffina ha affrontato un tema delicato e anche molto personale, uscendo allo scoperto

oggi martedì 31 agosto 2021 non ha nascosto di aver dato peso a ciò che ha letto su di lei, visto che ha affermato: “Sono rimasta un po’ affranta da alcuni attacchi gratuiti ricevuti”.

Per iniziare la fidanzata di Andrea Zenga ha rotto il silenzio, specificando per quale motivo nelle scorse ore non è stata tanto attiva su Instagram: “Ieri sono stata assente. Ho pubblicato solo una storia semplicemente perchè era l’ultimo giorno che passavo con la mia famiglia”.

A questo punto l’ex concorrente del GF Vip 5, non ha nascosto il suo dispiacere per le critiche ricevute dopo aver affrontato un argomento molto importante: “Ho parlato dell’amenorrea. L’ho avuta per ben sette anni. Per chi non lo sapesse è l’assenza del ciclo mestruale. Ho parlato della mia volontà di congelare i miei ovuli”.

L’ex gieffina si è sfogata affermando:

“E’ sempre più difficile esporsi su tematiche così importanti. E dal momento in cui io decido di donare una mia parte alle persone che mi seguono lo faccio perchè so di cosa sto parlando. In funzione del mio trascorso e della mia voglia futura di diventare mamma”.

Rosalinda Cannavò ha continuato a difendersi, sottolineando:

“Come donna libera io ho il diritto di fare ciò che voglio con il mio corpo. Siamo in un paese libero e possiamo dire quello che vogliamo senza andare a ferire nessuna categoria”.

L’ex concorrente del GF Vip 5 che di recente non ha nascosto la sua preoccupazione, dopo aver precisato di aver sofferto tantissimo per la sua amenorrea nonostante fosse molto giovane, ha aggiunto: “Ho sempre sentito l’istinto materno. Magari poi ne parleremo se vi interessa l’argomento. Volevo solo spiegare meglio determinate cose”.