Regina Elisabetta, cambia di nuovo tutto con Harry e Meghan: sta per succedere

Regina Elisabetta, cambia di nuovo tutto con Harry-Meghan: ecco cosa sta per succedere a Buckingham Palace.

La loro uscita dal Castello di Windsor ha lasciato non pochi strascichi alle spalle. Harry e Meghan se ne sono andati sbattendo la porta e hanno deciso di intraprendere una nuova vita. In California i Sussex si sono stabiliti con grande naturalezza, dividendosi tra la famiglia, accudendo i piccoli Archie e Lilibet e il lavoro, con i contratti di sponsorizzazione con Spotify e Netflix. In più la stesura nei prossimi anni di 4 libri esclusivi con la Penguin Random House, potrebbe segnare davvero un punto di non ritorno con la Royal Family. I segreti che tutti aspettano di conoscere di certo non faranno piacere a Carlo, William e al resto dei reali, complicando una frattura nata dopo l’intervista da Oprah.

In realtà esiste però anche una strada parallela e completamente diversa che potrebbe ricostruire un rapporto attualmente logoro. A spiegarlo è stata l’esperta di Buckingham Palace Marlene Koenig, che parlando a Express.co.uk sottolinea come un evento può cambiare le carte in tavola.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, un trasloco imminente potrebbe cambiare tante cose: il motivo

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la tremenda gaffe di Meghan Markle: scoppia la polemica

Royal Family, Harry e Meghan possono risolvere tutto: potrebbero partecipare al ‘Giubileo di Platino’ della Regina

Nel 2022 la Regina Elisabetta festeggerà il ‘Giubile di Platino’ del suo regno (70 anni), il più lungo della storia britannica. Proprio questa ricorrenza straordinaria potrebbe rappresentare il “ramoscello d’ulivo” per la pace con Harry e Meghan. Invitare i duchi del Sussex vorrebbe dire riavvicinarli alle vicende di Palazzo, cancellando odio e distanza.

“Penso che manderebbe solo un buon messaggio. Dimenticare i commenti precedenti e le dichiarazioni che sono state dette. Elisabetta farebbe sentire i ragazzi parte integrante della famiglia, sarebbe importante“, sottolinea la Koenig.

Sebbene la data ufficiale per il giubileo di Sua Maestà sia il 6 febbraio, le celebrazioni inizieranno all’inizio di giugno. L’evento sarà caratterizzato da un lungo weekend festivo tra il 2 e il 5 giugno. Chissà che non possa essere un appuntamento storico per un ricongiungimento familiare senza precedenti. I sudditi sono in fervente attesa.