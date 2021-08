Meteo, arriva la perturbazione atlantica: tirate fuori gli ombrelli

Meteo, il mese di agosto si chiude con l’arrivo della perturbazione atlantica: in diverse regioni d’Italia serviranno gli ombrelli

Il mese di agosto finirà con l’Italia ancora una volta divisa in due per colpa della prima perturbazione atlantica. Al Nord e su parte del Centro infatti ci saranno condizioni di instabilità soprattutto nella prima parte della giornata. Al Sud invece non cambierà nulla rispetto agli ultimi giorni e sarà ancora una giornata estiva.

Colpa dell’area di bassa pressione che parte dall’Europa centro-orientale e peserà anche sul meteo italiano. La buona notizia è che comunque si tratta di una condizione temporanea e già da domani, 1° settembre, torneremo a temperature in linea con la norma stagionale.

Infatti da metà settimana ricominceranno condizioni di generale stabilità insieme ad un deciso rialzo termico. Significa che in alcune regioni del Nord, nelle quali oggi la colonnina non salirà sopra i 25 gradi, arriveremo fino a 28-29 mentre sulle Isole la massima potrà toccare i 35 gradi.

Meteo, arriva la perturbazione atlantica: ecco dove colpiranno i temporali

Andando nel dettaglio zona per zona, al Nord martedì 31 agosto si aprirà sotto il segno dei temporali in particolare sulle montagne del Triveneto, quelli dell’Emilia Romagna e sulla Liguria di levante. Nubi sparse insieme a schiarite su Piemonte e Lombardia con possibile pioggia in tarda serata nel Milanese e massime tra 26 e 27 gradi.

Al Centro previste piogge sui rilievi appenninici e in allargamento all’Adriatico in serata. I fenomeni interesseranno particolarmente le aree interne di Toscana, Umbria Marche e Abruzzo con temperature massime massime tra i 24 e i 29 gradi. Cielo sereno in gran parte del Lazio, salvo possibili piogge nel pomeriggio.

Ancora bel tempo invece al Sud e sulle Isole con sole con le temperature massime intorno a 30-32 grado in Sicilia mentre su altre regioni, come la Campania, non saliranno sora i 27.Ma quasi ovunque è previsto cielo sereno.