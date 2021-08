Melissa Satta, ex velina di Striscia la Notizia, è pronta a cimentarsi in una nuova avventura in televisione. Ruolo da protagonista per la showgirl.

Melissa Satta è pronta a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita come mamma e come donna in carriera. Infatti, i nuovi volti della stagione televisiva 2021/2022 di Sky saranno appunto l’ex moglie di Boateng e Antonio Conte. Per l’ex allenatore dell’Inter, della Juventus, del Chelsea e della Nazionale c’è un posto per raccontare la Champions League e il calcio internazionale su Sky Sport. La modella sarda invece si accomoderà come presenza fissa a ‘Sky Calcio Club’, condotto da Fabio Caressa.

Melissa Satta, ritorno imminente in TV: ruolo da protagonista per l’ex velina

Fabio Caressa, quando è venuto a conoscenza del nuovo acquisto di Sky, ha accolto in modo caloroso la Satta, pubblicando tra le sue Stories Instagram un simpatico video proprio con la conduttrice. “Avete capito che ha acquistato il Club? Ciao invidiosi”.

Nel mentre Melissa è sbucata alle sue spalle. Per la 35enne, dunque, ancora sport e ancora calcio, dopo che è stata per anni uno dei volti di Tiki Taka, programma Mediaset condotto prima dal giornalista Pier Luigi Pardo, poi dal presentatore Piero Chiambretti.