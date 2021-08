Luca Argentero, l’annuncio fa impazzire tutti: accadrà tra poche settimane. I fan sono già in attesa di rivederlo in televisione

E’ stata una lunga estate di relax per Luca Argentero, che si è concesso un po’ di tempo con la propria famiglia. L’attore piemontese si è mantenuto sempre attivo sui social, commentando le imprese sportive alle Olimpiadi e mostrando i luoghi più belli (spesso di mare) dove si è intrattenuto. Le vacanze sono arrivate però al termine con il mese di agosto e ora è il momento di ricominciare a lavorare sul set. Argentero è atteso dal ruolo riuscitissimo di ‘Doc-Nelle tue mani’, che vivrà la seconda stagione a partire dall’inizio del 2022. Le riprese, dopo essere scattate a maggio, sono state sospese per la pausa estiva. Adesso si è ripreso a spron battuto e si andrà avanti per tutto l’autunno. L’ex concorrente del Grande Fratello tiene aggiornati i fan tramite il suo profilo Instagram, mostrando anche il backstage del set. Proprio una recente foto sui social lo ritrae nei panni di Andrea Fanti, il dottore che interpreta nella fiction.

LEGGI ANCHE >>> Melissa Satta, ritorno imminente in TV: ruolo da protagonista per l’ex velina

LEGGI ANCHE >>> Antonella Clerici, confessione inaspettata: “Vi svelo la mia più grande paura”

Luca Argentero, l’annuncio fa impazzire tutti: si ritorno sul set di ‘Doc-Nelle tue mani 2’

La serie ‘Doc-Nelle tue mani 2‘ vede al fianco di Luca Argentero anche l’amico e collega Pierpaolo Spollon. I due hanno anche scherzato sul set inscenando una gag improvvisa, condivisa sui social. Il primo viene spinto sulla sedia a rotelle dal secondo e lo scatto è accompagnato dal commento: “Spirito olimpico“.

Il tentativo dei due attori era quello forse di imitare i giocatori del curling. Infatti mentre Argentero scorre via, Spollon utilizza un lungo microfono come scopa per il ghiaccio del noto sport invernale. Un clima sereno sul luogo di lavoro che cancella la piccola amarezza che l’attore torinese ha immagazzinato per alcuni progetti non finiti nel migliore dei modi.

Nelle scene di ‘Doc-Nelle tue mani 2” troveremo anche altri interpreti di livello come Alberto Malanchino e Marco Rossetti, che sarà uno dei nuovi arrivati. Assieme a loro anche la bellissima Sara Lazzaro, che ha ripreso tutto il cast dell’ospedale in una storia sul profilo Instagram.