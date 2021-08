Google Maps, brutta notizia per gli utenti: “L’app potrà essere limitata”

Una grossa novità è in arrivo su Google Maps. Da oggi l’app potrà essere limitata in un caso specifico

L’annuncio è arrivato poco fa. A partire da oggi lunedì 30 agosto, Google Maps chiederà ai suoi utenti – sia su Android che su iOS – di acconsentire esplicitamente alla raccolta e all’utilizzo dei dati sulla posizione mentre l’app è attiva. Il tutto per migliorare i servizi offerti e garantire una copertura completa in ogni area.

Cosa succede se si decide di rifiutare il nuovo pop-up? Che l’app verrà limitata e sarà meno precisa nelle indicazioni. La novità è stata segnalata dagli esperti di 9to5Google, che hanno inoltre fornito alcuni screenshot di quello che sarà il nuovo avviso inedito.

Google Maps, limitazioni per chi non acconsente all’utilizzo dei dati: l’avviso

Un nuovo avviso pop-up verrà mostrato a partire da oggi su tutti i device Android e iOS con installato Google Maps. “Utilizziamo i dati di navigazione tuoi e di altre persone per migliorare il servizio per tutti. Durante la navigazione, Google raccoglie dati, come la posizione GPS e il percorso che hai seguito. Queste informazioni possono essere utilizzate per rendere i nostri servizi, comprese le condizioni del traffico e le interruzioni in tempo reale, visibili agli altri” si legge: “Così facendo, sarà più semplice trovare il percorso più veloce. Questi aggiornamenti non saranno associati al tuo account o al tuo dispositivo“.

Una didascalia chiara e precisa, con due pulsanti per consentire la scelta all’utente tra l’accettare e il rifiutare. Nel caso si decida di premere il pulsante “Avvia”, la navigazione funzionerà con strumenti precisi e in tempo reale. Altrimenti, ci sarà un elenco statico di indicazioni stradali vecchio stile.