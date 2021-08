Giulia De Lellis, il duro attacco: “È una ragazzina piccola, poraccia”

Giulia De Lellis è stata vittima di un duro attacco sui social. Una soubrette l’ha definita “piccola” ed ha rivendicato di essere l’autrice della sua fama. Ecco cosa è successo e gli screenshot dei messaggi.

Giulia De Lellis è andata alla ribalta delle cronache grazie alla presenza nella casa del GF Vip di quello che allora era il suo storico fidanzato, Andrea Damante. Gelosa del comportamento di Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, le aveva chiesto di “andare a giocare un po’ più in là”, lasciando perdere il suo compagno.

Ne era scaturita una lite furiosa con la madre di Asia, che non accettava l’attacco a sua figlia. Il successivo anno, Giulia de Lellis partecipò al Grande Fratello, consolidando definitivamente la sua popolarità di influencer. Questa la versione di Antonella Mosetti, che in una diretta con i suoi fan ha rivendicato di averla resa famosa.

Antonella Mosetti spiega l’attacco a Giulia De Lellis

Durante la live sui social, Antonella Mosetti ha ribadito di non avere alcuna invidia per la giovane influencer, e aggiunge: “È diventata famosa grazie a me. È una ragazzina piccola, poraccia”. Poi, a chi l’accusa di essere invidiosa, commenta: “Io manco la vedo a una come lei, mi arriva qui (si riferisce alla bassa statura, ndr)”.

Antonella Mosetti ha cercato di ridimensionare quando detto contro Giulia De Lellis, accusando i giornalisti di estrapolare le informazioni. Poi, però, in un video ha confermato di aver detto quello che pensava riguardo l’influencer, e che comunque lei aiuta sempre le giovani ragazze che vogliono lavorare nel mondo dello spettacolo.

