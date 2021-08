Le opinioniste del prossimo GF Vip 6, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, sarebbero del tutto incompatibili: le indiscrezioni riguardo una reciproca antipatia diventano sempre pià fitte. Scopri cosa è successo sul set del servizio fotografico.

Manca ormai davvero poco all’inizio della prossima edizione del GF Vip, che inizierà il 13 settembre. A Mediaset, però, sarebbero già partite le scommesse sulla durata delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Numerose indiscrezioni, infatti, confermerebbero la forte antipatia fra le due.

Secondo quanto riferiscono sia Dagospia che il sito web davidedimaggio.it, ci sarebbe stato l’ennesimo momento di tensione fra le due opinioniste, nonostante il reality show non sia ancora iniziato. Il tutto sarebbe successo in occasione di un servizio fotografico promozionale della trasmissione Mediaset.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, l’episodio che confermerebbe l’antipatia reciproca

L’antipatia fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non sarebbe solo caratteriale, ma anche fisica: sembrerebbe che la moglie di Paolo Bonolis tema il confronto fisico con la showgirl. Il problema si sarebbe palesato durante un servizio fotografico allo Stadio dei Marmi di Roma: Sonia non voleva confrontare il suo corpo con Adriana.

In particolare, i pettegolezzi rivelerebbero Sonia Bruganelli temerebbe il confronto con le gambe scultoree di Adriana, soprannominata The Body. La showgirl ha documentato la giornata lavorativa sui social, dove ha raccontato di aver lavorato per dodici ore di fila: sarebbe stanca ma felicissima. È in compagnia di due colleghi, ma Sonia non c’è.