Francesca Barra e Claudio Santamaria, la notizia senzazionale: fan commossi

Francesca Barra e Claudio Santamaria non si sono più potuti nascondere, ed hanno confermato ai fan i loro sospetti con una notizia sensazionale. Scopri qual è l’inaspettata notizia che ha entusiasmato gli ammiratori della coppia.

Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno recentemente festeggiato i tre anni di matrimonio. I due, che si sono conosciuti da bambini ma si sono innamorati solo da grandi, si definiscono una “società sentimentale“. Entrambi, infatti, si sono incontrati dopo un’importante esperienza sentimentale.

Lei ha già tre bambini, mentre lui ha un figlio. Mentre molte coppie dichiarano di subire l’usura del tempo e, soprattutto, la necessità di mantenere i propri spazi, Francesca Barra e Claudio Santamaria sembrano invece rafforzarsi tanto più trascorrono il tempo insieme: lui fa l’attore, lei è giornalista e la sua addetta stampa.

Francesca Barra e Claudio Santamaria ringraziano i fan: “Vi eravate già accorti di tutto”

Con un messaggio congiunto sui social network, Franvesca Barra e Claudio Santamaria hanno confermato quello che i loro ammiratori sospettavano da diverse settimane. I due aspettano un figlio, che allargherà ulteriormente la famiglia. Non hanno voluto pubblicare una foto che mostri chiaramente il pancino, perchè hanno venduto l’esclusiva a Chi.

La gioia è incontenibile: “Sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Siamo in dolce attesa: ora sì che c’è la pancina“. I commenti estasiati non si contano, e ci sono anche molti Vip, fra cui Clizia Incorvaia, Rita Dalla Chiesa, Alberto Matano e Monica Setta.

Ecco uno dei tanti video che li ritraggono insieme: