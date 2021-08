Calciomercato Lazio, in arrivo stella della Serie A: trattativa lampo! Lotito piazza il colpo più importante nell’ultimo giorno della campagna trasferimenti

Il calciomercato sta entrando nelle ultime febbrili ore. Alle 20 si chiude la campagna trasferimenti 2021, all’insegna di un ridimensionamento dei costi dovuto alla pandemia di Covid. In Italia l’Inter ha sostituito tutte le partenze con Dzeko, Correa, Calhanoglu e Dumfries, mentre la Juventus si è trovata a dover fare i conti con l’addio di Cristiano Ronaldo. Moise Kean è ufficiale da poche ore e potrebbe arrivare un centrocampista last minute. Il Milan, dopo aver bloccato Adli per il prossimo anno, sta chiudendo per Messias del Crotone, mentre non c’è nulla da fare per Faivre, che rimarrà al Brest. La Roma dopo il colpo Abraham si è concentrata solo sulle uscite degli esuberi, senza completare la rosa a centrocampo come auspicato da Mourinho. Il Napoli rinforza invece la mediana con Anguissa in prestito, al pari dell’Atalanta che annuncia il colpo Koopmeiners per 14 milioni di euro. Ma chi ha veramente piazzato l’acuto più importante di queste ultime ore in Serie A è la Lazio di Lotito.

Calciomercato Lazio, in arrivo stella della Serie A: Zaccagni strappato al Verona

La partenza di Correa per Milano, sponda nerazzurra, aveva privato Maurizio Sarri di un esterno fondamentale per il suo 4-3-3. L’Eintracht Francoforte ha fatto muro per Kostic, il sostituto individuato da Tare, che ha dovuto pescare il jolly in extremis. Con un piccolo sforzo Lotito regala al suo allenatore un nome poco gettonato ma dal rendimento super garantito. Stiamo parlando di Mattia Zaccagni, stella del Verona e nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. A 26 anni l’esterno gialloblù è pronto al grande salto in una piazza importante e firmerà un contratto di quattro anni con i capitolini. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Le visite mediche verranno espletate nelle prossime ore e a seguire arriverà la firma sul contratto. Sarri può essere soddisfatto per l’arrivo di un ragazzo che aveva seguito sin dai tempi del Napoli. Con Basic e Pedro, la Lazio ha saputo reagire ai mugugni della piazza, dopo la partenza della sua stella argentina.