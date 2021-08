Anticipazioni Uomini e Donne: Ida punta un corteggiatore, nuovi scontri in studio tra i soliti noti. Primi incontro per i tronisti

La settimana si è aperta con una nuova tornata di registrazioni per le nuove puntate di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi aprirà ufficialmente i battenti lunedì 13 settembre, ma intanto la redazione sta già lavorando a fondo sia con il Trono Classico che con il Trono Over.

E come spesso è successo nelle ultime edizioni gli spunti migliori arrivano dalle dame e dai cavalieri. Secondo le prime anticipazioni di Uomini e Donne, riportata a ‘Il Vicolo delle News’ ci sono ad esempio novità per Ida Platano, una delle più amate in mezzo al gruppo. Pare che nell’ultima carrellata di corteggiatori ce ne sia uno che l’ha colpito molto e seguiranno sviluppi.

Ancora scontri e discussioni invece tra altri storici protagonisti del programma. Gianni Sperti infatti ha ricominciato a discutere animatamente con Armando Incarnato, mentre nel mirino di Tina Cipollari come sempre è finita Gemma Galgani. Nessuna novità, quindi, all’orizzonte.

Anticipazioni Uomini e Donne: prime uscite con i corteggiatori per i nuovi tronisti e troniste

Il Trono Classico invece è appena partito con i quattro nuovi tronisti, Andrea Nicole e Roberta da una parte, Joele e Matteo dall’altra. Per ora nessuno scontro vero tra di loro che stanno cominciando a conoscere i vari corteggiatori e corteggiatrici.

Nicole in particolare è uscita con un ragazzo che si chiama Ciprian, mentre Roberta ha deciso di uscire di nuovo con un corteggiatore che aveva già visto. Joele e Matteo sono usciti con la stessa corteggiatrice. Ma lei pare che preferisca Matteo.