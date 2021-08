Anticipazioni Una Vita, nuovo colpo di scena: Felipe viene avvelenato

Ancora al centro della scena di Acacias 38, Felipe. L’avvocato viene avvelenato ma nel cadere sbatterà la testa: tutte le anticipazioni

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati della soap spagnola Una Vita. I protagonisti di Acacias 38 dovranno fare i conti con numerosi problemi ed imprevisti che lasceranno il pubblico del piccolo schermo senza parole. Le nuove anticipazioni vedono al centro della scena Felipe e Genoveva.

L’avvocato si ritroverà ad affrontare un altro momento difficile della sua vita, difatti, il marito della dark lady finirà in coma e questa volta non ci sarà lo zampino della Salmeron. Dopo che la donna ha scoperto di aver perso il figlio, dichiara vendetta all’avvocato servendosi dell’aiuto di Javier e Velasco per riuscire nel suo intento: distruggere Felipe.

L’avvocato cade nella disperazione più totale quando scopre la sentenza del giudice. A compromettere ulteriormente le cose sono le dichiarazioni di Laura che si trova sotto ricatto. L’Álvarez Hermoso si reca sulla tomba di Marcia e le promette giustizia. Riuscirà nel suo intento?

Felipe in coma, le cose per lui si complicano sempre di più: tutte le anticipazioni sui prossimi episodi di Una Vita

La battaglia tra Genoveva e Felipe non si è conclusa. Dopo le ultime dichiarazioni di Laura e la sentenza del giudice, l’avvocato si reca sula tomba di Marcia e le promette giustizia. Ma cosa o chi ha portato la domestica a testimoniare contro Felipe? Ebbene, dietro Laura c’è Genoveva ma presto qualcosa salterà fuori.

Il commissario vicino alla verità cerca di portare la domestica dalla sua parte assicurandole protezione. Mendez riuscirà nel suo intento, difatti, Laura deciderà di collaborare cambiando le sue dichiarazioni in tribunale. Ma su Felipe i colpi di scena continuano. Velasco vuole a tutti i costi liberarsi dell’Alvarez Hermoso e costringerà Laura ad ucciderlo. La domestica dunque avvelenerà Felipe il quale cadendo sbatterà la testa. L’avvocato finirà in ospedale in coma.