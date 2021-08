Anticipazioni Beautiful, Thomas sta per scoprire la verità: rischierà grosso!

Le nuove anticipazioni americane della soap opera Bold & Beautiful fanno sapere di Thomas molto vicino ad una terribile scoperta

Le nuove puntate americane della longeva ed appassionante soap opera statunitense, Bold & Beautiful, promettono un grande svolgimento della trama nonostante gli oltre 30 anni di realizzazione. Gli autori, infatti, riescono ad utilizzare sempre nuove dinamiche ed editare puntate ricche di colpi di scena che lasciano incollati, dopo tutti questi anni, i fan della soap.

È proprio l’imprevedibilità dei fatti a stupire i fan di Beautiful che da oltre 30 anni a questa parte restano col fiato sospeso al termine di ogni puntata. Giunti ormai a più di 8.500 episodi, negli Stati Uniti ne andranno in onda molti altri, a partire dalla settimana del 13 settembre: ecco le anticipazioni.

Anticipazioni Beautiful, Thomas si avvicina pericolosamente a Steffy

Al centro delle puntante che, negli Stati Uniti, andranno in onda dal 13 settembre fino al 19, ci sarà Thomas Forrester. Per iniziare, quest’ultimo consegnerà alla piccola Kelly un regalo da parte di Vinny. Poco dopo, il Forrester incontra Liam con il quale inizierà a discutere su Steffy, Finn e le loro intenzioni. Secondo Thomas, infatti, l’amico ha sbagliato a recarsi da Finn gli ricorda che sua moglie è Hope, non Steffy.

I due, più tardi, si recano da Ridge per spiegargli la loro sulla questione Steffy-Finn: Thomas, però, si lascerà ad una confessione un po’ pungente nei confronti di Liam, infatti gli dice che è la sua la colpa del dolore emotivo di Steffy. Ad ogni modo, Thomas si reca a casa della sorella perché ha perso il portafoglio e lì incontra Finn. Quando il medico va via, il Forrester è ad un passo dallo scoprire il possesso illecito di oppiacei di Steffy.