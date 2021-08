Anticipazioni Amici 21, data d’inizio e novità: tutto quello che c’è da sapere

I casting sono giunti al termine, Maria De Filippi è pronta a tornare in classe: Amici 21 sta per spiccare il volo

Maria De Filippi è pronta a tornare in grande stile e coccolare i suoi ragazzi di Amici 21. La data di inizio, con le prime audizioni – oltre quelle che sono state già fatte al di là delle telecamere – è prevista per sabato 18 settembre su Canale 5.

LEGGI ANCHE > > > Raffaella Carrà, affronto alla regina della tv: è accaduto a Barcellona

NON PERDERTI > > > Netflix, due super offerte in vista di settembre: utenti in visibilio

Come di consueto, il talent show comincerà con le prime audizioni di sabato su Canale 5 per poi arrivare alla formazione della classe di Amici 21 allo stesso orario e giorno nel palinsesto Mediaset. Il daytime si farà? Assolutamente sì. Anche quest’anno lo vedremo su Canale 5 e non più su Real Time.

LEGGI ANCHE > > > Grande Fratello, una coppia ci riprova? Gli indizi sono chiari

Anticipazioni Amici 21, tutte le novità sul cast

Quest’anno il cast dei professori di Amici di Maria De Filippi non sarà rivoluzionato, tuttavia c’è una vera e propria sorpresa, qualcosa di storico: è infatti la prima volta che accade. Lorella Cuccarini prenderà il posto di Arisa nella sezione canto e sarà l’unica ad aver ricoperto due ruoli diversi da un anno all’altro. Chi prenderà il posto del ballo? Raimondo Todaro è il nome più scontato, nonostante manchi l’ufficialità. Dopo l’addio a Milly Carlucci e l’ospitata dell’anno scorso al talent show, la scelta sembra più che ovvia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Beautiful, colpo di scena: tragico abbandono

Per quanto riguarda il ruolo di Giulia Stabile, invece, è certo che sarà nel cast di professionisti di Amici 21. Per questa nuova edizione, infatti, la ballerina vincitrice del talent passerà dall’altra parte del banchetto.