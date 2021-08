Al Bano, il retroscena sull’incontro con Madonna: “Vi svelo cosa mi ha chiesto”

Un emozionante incontro per Al Bano che ha conosciuto la popstar statunitense Madonna durante le loro vacanze

La notizia era stata anticipata da Dagospia, ma poi è stato lo stesso Al Bano a confermare l’incontro: finalmente è riuscito a conoscere Madonna. Il tutto è accaduto durante le vacanze del cantautore pugliese insieme a Loredana Lecciso nel Sud Italia, nella regione di nascita del cantante. Al Bano, infatti, è stato invitato ad una festa privata in cui c’era anche la pop star statunitense con cui ha avuto il piacere di dialogare.

A raccontare dell’incontro, visibilmente emozionato, è stato lo stesso cantautore di Cellino San Marco che ha ammesso di essere stupito dalla cordialità di Madonna. La star gli avrebbe anche confessato di voler trascorrere il suo 63esimo compleanno proprio in Puglia perché innamorata di questa terra.

Al Bano e Madonna: la richiesta della popstar al cantautore pugliese

Con grande entusiasmo, Al Bano ha raccontato a DiPiù TV di essersi esibito, come di consueto, ma al termine della sua performance è successo qualcosa di formidabile: “Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo. Lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore”.

Non è tutto, perché Madonna ha avuto anche una richiesta per il cantautore pugliese: “Ho cantato Felicità, un brano che mi chiedono sempre. Poi mi ha chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso, di Lucio Dalla. E ho dato davvero il massimo”.