“Una giornata come tante altre qui in reparto al San Martino con il mio dream-team e i miei pazienti. Oggi però è una giornata diversa, perché ho sentito tanta solidarietà per l’attacco ricevuto domenica sera da parte di moltissime persone: dai politici (di quasi tutti i colori politici) ai colleghi, agli amici, alla gente comune”. Il virologo Matteo Bassetti affida a Facebook il suo personale ringraziamento per la solidarietà che gli è stata dimostrata dopo essere stato aggredito sotto casa. “Migliaia di messaggi che mi hanno fatto sentire più forte e meno solo. Continuerò a lottare per la scienza e per la Medicina e contro l’oscurantismo di alcuni. Grazie a tutti”.

Bassetti domenica sera è stato inseguito e ripreso col telefonino da un uomo di 46 anni che gli ha urlato: “Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”. Il direttore del San Martino di Genova ha prontamente chiamato la polizia, che ha denunciato l’aggressore per minacce gravi.

In queste ultime settimane si assiste a una vera e propria escalation di violenza da parte dei no-vax e di chi è contro il green pass. L’ultimo episodio si è verificato proprio ieri, lunedì 30 agosto, nei confronti di Francesco Giovannetti, videogiornalista del quotidiano La Repubblica, minacciato e preso a pugni durante la manifestazione di insegnanti e personale ATA contro l’obbligo del green pass a Roma. L’uomo, poi identificato, è un collaboratore scolastico precario di 57 anni, che è stato denunciato per minacce aggravate.

Anche Antonella Alba, giornalista di Rainews24, è stata aggredita sabato nella piazza di Forza Nuova da un gruppo di manifestanti contro il green pass: “Per loro sono una “giornalista terrorista” mentre io cercavo solo di tornare a casa mia e fare qualche domanda, e invece hanno bloccato il traffico per ore. Grazie alle forze dall’ordine sono ancora tutta intera”, ha scritto Alba su Twitter, dove ha pubblicato anche alcuni video della protesta.

Ero lì per documentare il corteo #nogreenpass di Roma, ma ero l’unica con la mascherina, “guarda come ti hanno conciato!” qualcuno rideva, qualcuno menava. E la chiamano #liberta #nomask #novax pic.twitter.com/av9hMUHlgY — Antonella Alba (@antonellalba) August 29, 2021

“Questo è in parte quello che ho cercato di documentare ieri sera col mio telefonino in mezzo alla manifestazione #NoGreenPass a Roma, prima che mi fosse tolto dalle mani e che fossi minacciata e ferita. Vogliono #libertà ma ho trovato solo molta rabbia e troppa violenza. #novax”, ha scritto la giornalista.